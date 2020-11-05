В Ставрополе работники предприятия получили зарплату после вмешательства следователя

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела против директора муниципального унитарного предприятия города «Бытсервис».

Он обвинялся по статье «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, директор с марта по июнь 2020 не выплачивал заработную плату и другие выплаты 18 работникам предприятия. Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 800 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела первостепенной задачей для следователя было обеспечение выплаты причитающихся работникам денежных средств.

Он добился от руководителя организации полного погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками.

Уголовное дело прекращено следователем в соответствии с примечанием к ст. 145.1 УК РФ, согласно которому лицо освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.