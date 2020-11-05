На Ставрополье пожилой таксист ответит за грубое нарушение ПДД

В Кисловодске привлеки к ответственности таксиста, который едва не сбил мать с малышом на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Видео с места событий появилось накануне в соцсетях. Госавтоинспекция провела проверку и нашла лихача. Им оказался 70-летний местный житель со стажем вождения более 50 лет.

Водителя вызвали на беседу с главным автоинспектором Кисловодска. Против пенсионера составили административный материал по статье «Не предоставление преимущества в движении пешеходу».

Оказалось, что за последние два года ставрополец неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ДТП с тремя машинами пострадали шесть человек. Пострадавших доставили в центральную больницу Кисловодска. Сейчас устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников.