На ставропольском радиозаводе создают эталонный участок бережливого производства

Сотрудники «Сигнала» прошли обучение у федеральных экспертов.

К созданию эталонного производственного участка приступили на ставропольском радиозаводе «Сигнал» в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Партнеры и кураторы в реализации проекта - Федеральный центр компетенций и минэкономразвития Ставропольского края.

Федеральные эксперты в рамках проекта обучили более 40 задействованных в проекте сотрудников. Подготовлены внутренние тренеры - именно они будут локомотивом во внедрении новых практик бережливого производства. После выявления и анализа этапов, сдерживающих развитие производства, была составлена подробная карта производственных процессов (картирование потока), в соответствии с которой уже начата практическая работа.

- В настоящее время на основе проведенного исследования подготовлен и утвержден план по созданию эталонного участка, на котором наглядно будут представлены результаты повышения эффективности работы за счет применения инструментов бережливого производства, - поясняет курирующий проект от Федерального центра компетенций (ФЦК) Сергей Рудой.

Ступени внедрения бережливого производства на радиозаводе «Сигнал» поэтапно апробируются в цехе № 5, но впоследствии отработанная практика будет тиражироваться на все подразделения предприятия.

Главная цель участия «Сигнала» в национальном проекте - повышение производительности труда. Как считает заместитель генерального директора по производству Виталий Монин (руководитель проекта), «путем оптимизации логистических и производственных процессов, совершенствования организации рабочего места радиозаводу предстоит сделать труд каждого более квалифицированным и эффективным, выстроить культуру производства, минимизировать издержки».

- Задача у нас непростая, требующая мобилизации всех ресурсов. Но поскольку работа командная, интересная, а поддержку мы получаем и от краевых, и от федеральных органов власти, не сомневаюсь, что результат мы получим хороший, - резюмировал генеральный директор завода «Сигнал» Андрей Кочерга.