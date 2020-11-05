На Ставрополье построят велодорожку за 3 млрд рублей

Строительство велотерренкура на Кавминводах планируется в январе 2021 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время рабочего визита на Северный Кавказ.

На эти цели планируется направить 3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены проектом бюджета.

Проект разработан для создания экологического велопешеходного туристического маршрута, проходящего по зеленому массиву и объединяющего города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

Велотерренкур свяжет достопримечательности трех городов, объединив 5 гор – Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук.

Сообщается, что строительство велотерренкура позволит создать новые рабочие места в сопутствующих отраслях экономики и повлияет на увеличение роста турпотока в КМВ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трехэтажное образовательное учреждение появится в селе Краснокумском Георгиевского городского округа в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие образования».

Здание школы разделят на отдельные блоки, где разместятся кабинеты и просторные холлы, столовая на 275 мест, актовый и тренажерный залы, справочно-информационный центр, зона с кабинами для индивидуальных занятий.