Туристам вернули 25 млн рублей за отдых на курортах КМВ

Туристы со всей России получили кешбэк на 25 млн рублей за отдых на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В программе туров с кешбэком участвуют 70 здравниц края. Чтобы получить возврат 20% потраченных на путевку денег, отдыхающие начали бронировать места с августа.

В итоге, даже с учетом пандемии и ограничений, связанных с ней, ставропольские курорты посетили 350 тысяч туристов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья, для безопасности отдыхающих приняты антивирусные меры. Владимир Владимиров поручил держать ситуацию в санаториях на контроле в ежедневном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Кавминводах в январе 2021 года планируется строительство велотерренкура. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время рабочего визита на Северный Кавказ.

На эти цели планируется направить 3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены проектом бюджета.