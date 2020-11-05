В 5 территориях Ставрополья число больных коронавирусом превысило тысячу

На Ставрополье общее количество зараженных коронавирусом выросло до 22287 человек. Сразу в пяти территориях края число больных превысило тысячу случаев, следует из данных Роспотребнадзора.

Больше всего инфицированных в Ставрополе (3936), Буденновском районе (1336) и Пятигорске (1168). 5 ноября еще в двух территориях количество больных превысило отметку в тысячу: это Шпаковский район (1007) и Георгиевский городской округ (1005). Следом идет Кисловодск (944).

Лидером по смертности остается Ставрополь (168 летальных исходов). В Шпаковском районе, Георгиевском и Минераловодском городских округах - по 24 смерти.