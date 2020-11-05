ВТБ поддерживает развитие авторитейла на Юге России

Компания «АБС-АВТО Сочи», официальный дилер Mercedes-Benz в Сочи, входит в ставропольскую «ABS GROUP». Средства, полученные от ВТБ, будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

- В СКФО много инициативных целеустремленных предпринимателей, которые ищут новые возможности развития компаний, не ограничивая себя территорией округа. Одной из них, безусловно, является «ABS GROUP». Расширяя область интересов бизнеса, они способствуют развитию экономики в целом. ВТБ со своей стороны готов поддерживать региональные предприятия в их стремлениях, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

- Наша компания является официальным дилером Mercedes-Benz семь лет. Прошлым летом мы открыли новый многофункциональный автоцентр в Сочи, который получил статус AMG Performance Centre, и стал первым в России шоу-румом в рамках нового концепта Daimler MAR2020. Мы стремимся, чтобы наши клиенты, посещая один из самых инновационных центров в стране, могли приобрести автомобили премиального класса «здесь и сейчас». Безусловно, для этого необходимо постоянно поддерживать в наличии широкий модельный ряд немецкой марки. Считаем, что кредитные ресурсы позволяют наиболее эффективно решить стоящую перед нами задачу, - отметил Элефтериос Асланидис, бенефициар ООО «АБС-АВТО Сочи».