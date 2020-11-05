На зэка открыли дело после драки в СИЗО Махачкалы

Следственное управление СКР по Дагестану возбудил уголовное дело по факту драки в СИЗО-1 Махачкалы. Среди подозреваемых - ранее осужденный, передает пресс-служба ведомства.

4 октября подозреваемый, стоя рядом с камерой, переговаривался со следственно-арестованными. Сотрудник изолятора потребовал их замолчать. И осужденный ударил того два раза в лицо.

- Возбуждено уголовное дело в отношении осужденного. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия), - сказано в сообщении СКР по РД.