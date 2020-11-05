Появились подробности в деле о мошенничестве с квартирами в Ставрополе

В Промышленный районный суд Ставрополя передали уголовное дело о мошенничестве с квартирами. Краевое МВД раскрыло подробности преступной схемы.

С 2017 по 2019 года группа предлагала дольщикам квартиры по цене, которая меньше, чем у настоящего застройщика. На уловку мошенников поймались 147 человек, которые в общей сложности потеряли 333 млн рублей.

- Члены сообщества, убедив потерпевших в легальности сделок, оформляли на себя, своих родственников и знакомых договоры участия в долевом строительстве и получали от граждан денежные средства за якобы приобретаемые ими квартиры, - сказано в сообщении.

В состав сообщества входило не менее 10 человек, но по делу на сайте суда проходят только семь обвиняемых. Согласно материалам из открытых источников, среди фигурантов дела - Яков и Дмитрий Десятовы, Валентина Ивченко, Ольга Ковтун, Галина Нерсисян, Карина Романькова и Галина Гуденко. Им инкриминируют "Организацию преступного сообщества" и "Мошенничество". Организаторами ОПС считаются братья Десятовы.

Двое фигурантов арестованы, еще двое - под домашним арестом, а остальные - под подпиской о невыезде.

Отмечается, что расследование дела было осложнено тем, что в деле фигурирует около 130 потерпевших. Объем материалов - 580 томов. Еще три обвиняемых проходят по другим уголовным делам, которые решено выделить в отдельное производство.

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