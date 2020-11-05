В Карачаево-Черкесии открылся Центр управления регионом

Фото: сайт главы КЧР.

Глава КЧР уделяет пристальное внимание прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет. На сегодняшний день функционирует ряд каналов по сбору и обработке обращений граждан. В республике в начале года создано Управление главы и правительства КЧР по работе с обращениями граждан в соцсетях, функционирует система управления коммуникациями в соцсетях «Инцидент Менеджмент».

Кроме того, Рашид Темрезов посредством своих официальных аккаунтов в соцсетях систематически проводит открытые чаты и лично мониторит все поступающие в личный диалог обращения и сообщения от граждан республики.

Создание ЦУРа в Карачаево-Черкесии позволит объединить все функционирующие в субъекте сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти. Также одним из базовых элементов станет платформа обратной связи с гражданами, которая интегрирована с порталом Госуслуг. Коллектив ЦУРа сформирован из представителей министерств и ведомств, отвечающих за различные отраслевые направления.

В соответствии с ТОП-10 тематик обращений граждан определены основные блоки работы. В Карачаево-Черкесии помимо восьми обязательных: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт, дороги, ЖКХ, ТКО, энергетика, - добавлены три дополнительных отраслевых блока: экология, молодёжная политика, физкультура и спорт.

- Эта платформа позволит в первую очередь лично мне, а также руководителям органов власти всех уровнеи быть в курсе насущных проблем наших жителеи , держать руку на пульсе и оперативно решать вопросы, которые сделают жизнь наших граждан комфортнеи . Именно в этом и заключается главная цель и миссия проекта... В итоге, любое ответственное лицо в нашеи республике, начиная от руководителя ТСЖ до министра и высшего должностного лица, должны быть на 100% информированы о том, как живут наши граждане, даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются! Каждыи будет услышан! Причем опыт уже показал, что круг поступающих вопросов широк: от перегоревшеи лампочки в подъезде - до необходимости строительства крупного соцобъекта,- прокомментировал Рашид Темрезов.

Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Ахмат Аппаков.

Напомним, первый ЦУР в России появился в 2019 году в Московской области. В течение года Центром было принято и обработано 1,5 млн обращений граждан. Положительный опыт Владимир Путин поручил тиражировать по всей стране.