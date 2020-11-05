Пенсионерку спасли от мужчины с ножом в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии спасли пенсионерку, которой угрожал 42-летний мужчина, передает пресс-служба МВД по республике.

4 ноября дежурному поступил звонок от 66-летней женщины. Она сообщала, что житель села Коста Хетагурова устроил в ее доме скандал и стал угрожать ей ножом. Полицейские задержали мужчину и увезли в отдел, где он во всем сознался.

- В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По данному факту принимается процессуальное решение, - сказано в сообщении ведомства.