Отдохнувшим на КМВ вернули 25 млн рублей по программе кешбэка

Туристы, которые отдохнули в одном из 70 санаториев Кавказских Минеральных Вод, включенных в программу кешбэка, получили назад больше 25 млн рублей. Во время рабочей встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с министром туризма и оздоровительных курортов региона Александром Трухачевым озвучили впечатляющие цифры.

С начала 2020 года курорты КМВ посетили 350 тысяч отдыхающих. Напомним, программа кешбэка нацелена на развитие внутри российского туризма и увеличение продолжительности летнего сезона. Кроме Ставрополья, в программе участвуют Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Республика Алтай, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и Калининградская область.