Адвоката из Ставрополя наказали за злоупотребление доверием клиента

В Ставрополе вынесли приговор адвокату третьей Адвокатской конторы Андрею Князеву. Его обвиняли в мошенничестве, передает пресс-служба ФСБ по Ставропольскому краю.

Князев уверил своего клиента, что за миллион рублей сможет помочь изменить наказание на условный срок. 12 августа юриста задержали при получении денег. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В ходе следственных действий адвокат во всем сознался.

2 ноября Промышленный районный суд Ставрополя признал вину Князева. Его приговорили к 2,5 годам условно.