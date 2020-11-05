МЧС: горение нефтескважины в Дагестане находится под контролем

В Ногайском районе Дагестана продолжает гореть нефтескважина. Пламя потушили в первые дни. Но в настоящее время республиканское МЧС организовало круглосуточное дежурство на месте аварии, которую ликвидировать не удается из-за невозможности заглушить скважину ввиду угрозы образования неуправляемых межколоных перетоков газа - "грифонов".

- По информации от Дагестанского ЦГМС, уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ вблизи населенных пунктов не превышен. В ГУ МЧС России по РД жалоб и звонков от населения не поступало, - сказано в сообщении министерства.