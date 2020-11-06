На Ставрополье три пациента с коронавирусом скончались за сутки

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 207 человек. Число зараженных в крае достигло 22494. За последние сутки от инфекции скончались еще три человека. Всего в крае жертвами болезни стали 448 пациентов.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Еще 354 человека сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет 17709.

- Заболевшим оказывается медицинская помощь. Но, к сожалению, инфекцию пока победить непросто. И в отдельных случаях заболевание продолжает уносить жизни. Лучшей защитой от вируса все еще остается профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью и благополучию окружающих. Соблюдайте меры безопасности. Берегите себя и не болейте, - обратился к землякам Владимир Владимиров.