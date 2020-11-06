В Ессентуках мужчина до смерти избил больную беспомощную мать

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

45-летний житель Ессентуков подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. Выяснилось, что мужчина любил злоупотреблять спиртными напитками. А вот ухаживать за своей больной лежачей 81-летней матерью не хотел.

Сын в течение нескольких дней избивал ее по голове и телу.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Подозреваемый находится под стражей.

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