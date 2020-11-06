В Ставрополе зацвели крокусы, ирисы, ромашки и маки

Теплая осень для края не редкость Фото: Евгения ГУСЕВА

На календаре – ноябрь, а в Ставрополе вновь цветут крокусы, ирисы, ромашки и маки. Об этом сообщил глава региона.

- Таковы особенности нашего климата. Теплая осень для края не редкость. Да, климат может добавить проблем растениеводам. Но, нет худа без добра, - добавил Владимир Владимиров. Несмотря на это, красота природы, богатство красок радует глаз, особенно в преддверии зимы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 7 ноября развернутся две ярмарки выходного дня. Они проходят в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Как и прежде, производители привезут сезонные овощи и фрукты, бакалею, мучные изделия, копчености, рыбу и многое другое. Ярмарки пройдут по адресам: Васильева 35\1, Ленина 74\17.