448 жителей Ставрополья скончались от коронавируса

11728 человек находятся под наблюдением медиков в стационаре и на дому, в том числе соблюдают самоизоляцию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье выздоровели от коронавируса 17709 человек. Выписали накануне еще 354 излечившихся. Лаборатории края провели за весь период 766942 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Охват тестированием составляет 230 человек на 100 тыс. населения. За сутки диагноз подтвердился у 207 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 22494. Из них - 1659 – это дети.

11728 человек находятся под наблюдением медиков в стационаре и на дому, в том числе соблюдают самоизоляцию.

Лечение в стационаре получают 1497 пациентов с Covid-19: в тяжелом состоянии – 205, в том числе 30 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 650.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошел карантинные мероприятия и снят с медицинского наблюдения 83901 человек. За время пандемии на Ставрополье скончались 448 пациентов.

В стационарах края инфекционных койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничных пневмониях, свободны 20%. На 36% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.