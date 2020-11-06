Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует автолюбителям сменить резину на зимнюю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует владельцам автомобилей соблюдать безопасный скоростной режим.

С ночи на 6 ноября на территории края наблюдается ухудшение погодных условий: сильный туман и плохая видимость. Из-за этого на дорогах могут создаваться аварийно-опасные ситуации.

Только за сутки в крае в условиях недостаточной видимости произошло 5 аварий, в которых один человек погиб и 9 получили травмы.

По прогнозу синоптиков, ночные и утренние температуры на следующей неделе уже опустятся до минус 3 градусов, в связи с чем, уже стоит сменить шины с летним протектором на зимний. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водителям советуют проверять техническое состояние своего автомобиля перед каждой поездкой. А также следить за наличием стеклоомывающей жидкости, исправностью внешних световых приборов, тормозной системы и системы обдува стекол.

Скорость должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям.