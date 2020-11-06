УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса

Банк УРАЛСИБ в очередной раз назван экспертами одним из банков с лучшими условиями для начинающего бизнеса. УРАЛСИБ стал одним из лидеров рейтинга банков с самой низкой стоимостью расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей на первом году жизни бизнеса. Данное предложение банка УРАЛСИБ действует в рамках пакета услуг «Начни с нуля». Рейтинг представлен компанией Markswebb в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring, анализирующего предложения банков для бизнеса в Москве во второй половине 2020 года.

Эксперты Markswebb изучили банковские тарифы, предлагаемые для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний, проанализировали стоимость годового обслуживания для каждого из них, и определили среди участников исследования банки, предлагающие наиболее выгодные условия для указанных категорий клиентов.

Подробную информацию о продуктах и услугах ПАО «Банк УРАЛСИБ» для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии — 8 (800)-700-77-16, а также на сайте Банка.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»