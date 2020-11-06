В Ставрополе молодой человек снял юмористический ролик о проблемах города

В сети появился ролик, снятый в Ставрополе. Его разместил молодой житель краевого центра Кирилл Полухин.

Парень зачитал стихотворение о любви к Ставрополю на фоне разбитых старых зданий, долгостроев и заваленных мусором рек.

- Похожее видео сняли жители Архангельска. Я увидел и решил повторить это в Ставрополе. Мне просто захотелось в юмористической форме преподнести нынешние проблемы Ставрополя, - рассказал автор ролика корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

По словам Кирилла, Ставрополь – благоустроенный и очень красивый город. Однако, как отмечает парень, есть «некоторые вещи, которые некоторые вещи, места, которые остаются в плохом состоянии».

- В другие города езжай, посмотри, как там. Ставрополь отличный современный город. Любой паблик, только выложат, сразу на следующий день все уберут и починят. Не в каждом городе так реагируют на жалобы, а вам все не так, - пишет местный житель;

- Ставрополь-потрясающий город . Приезжая в ваш город, моя душа отдыхает. Все чисто ,красиво, люди замечательные, - прокомментировала гостья.

- Молодец парень! Спасибо за обзор проблемных, криминальных мест;

- Ставрополь один из самых крутых городов России! Парень просто грустный, - считает другой пользователь сети.