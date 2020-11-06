В Ставрополе директор учебного центра подозревается в злоупотреблении полномочиями

В Ставрополе против директора автономной некоммерческой организации доппрофессионального образования «Учебно-курсового комбината Ставропольского» возбудили уголовное дело.

Он подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по краю.

По данным ведомства, в декабре 2018 года подозреваемый заключил контракт на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 13 работников противотуберкулезного диспансера по программе «Деятельность по сбору, накоплению, временному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных медицинских отходов потребления».

После этого он, не обучая этих работников, выдал им удостоверения о повышении квалификации.

Тем самым мужчина причинил ущерб бюджету Ставрополья в сумме более 50 тысяч рублей. Следователи проводят обыск и выемку документов в помещении учебного центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 45-летний житель Ессентуков подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. Выяснилось, что мужчина любил злоупотреблять спиртными напитками. А вот ухаживать за своей больной лежачей 81-летней матерью не хотел.

Сын в течение нескольких дней избивал ее по голове и телу.