Дело о подброшенных наркотиках полицейским в КБР передали в суд

В Кабардино-Балкарии передали в суд нашумевшее уголовное дело против сотрудника уголовного розыска ОМВД по Эльбрусскому району.

По версии республиканского СКР, 3 октября в прошлом году полицейский ради завышения результатов своей работы заставил мужчину под угрозой уголовного преследования подбросить наркотики знакомому. Разговор вели прямо на месте службы обвиняемого. А план был следующий: заманить товарища на окраину города Тырныауз в пойму реки и напоить до бессознательного состояния, чтобы потом и затолкать в карманы дикорастущую коноплю. Так все и произошло, после чего сотрудник уголовного розыска задержал подставленного приятеля с наркотиками, и вскоре на невиновного завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

За обман полицейский пойдет под суд обвиняемым в совершении преступления по статьям «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства» «Организация незаконного приобретения, хранения, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере».

МВД по КБР прокомментировало ситуацию.

- В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявила пресс-служба ведомства.