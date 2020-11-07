Гостям «Сочи Парка» бесплатно раздадут тыквы

Фото: "Сочи Парк"

День рождения Бабы Яги в «Сочи Парке» идет почти три недели, и, как к любому празднику, в первом тематическом парке страны к нему тщательно подготовились.

Территорию парка украсили настоящими тыквами разных форм и размеров, которых здесь более 16 тысяч. Причем 8 ноября, в заключительный день празднования, эти оранжевые плоды можно будет даже унести с собой. Их будут раздавать всем желающим совершенно бесплатно. Но будьте внимательны – забирать можно только настоящие плоды. Кроме них в парке много декоративных искусственных тыкв.

- А уже с 9 ноября «Сочи Парк» будет работать без выходных в новом режиме: понедельник и вторник – прогулочные дни, когда аттракционы отдыхают, а со среды по воскресенье останется практически летний график, с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, - рассказали в «Сочи Парке».

Кстати, вход в тематический парк аттракционов для гостей отеля-замка «Богатырь» , который находится на территории парка, свободный.

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Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»