Около 9 кубометров мусора вывезли из леса в районе Старой объездной

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Около 9 кубометров мусора накануне собрали работники парка культуры и отдыха «Победа» и представители администрации Промышленного района в одном из городских лесных массивов.

Они полностью очистили участок леса между улицей, известной как Старая объездная, жилым комплексом «Гарден Сити» и гаражным кооперативом.

Пакеты с бытовыми пластиковыми отходами, бутылками, а также канистрами из-под автохимии, поломанными автозапчастями, порванными автошинами и другим мусором почти полностью заполнили грузовой фургон.

Администрация Ставрополя призывает горожан бережнее относиться к городу и не забывать золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.