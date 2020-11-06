Самолет рейса «Москва – Ставрополь» из-за тумана приземлится в Минводах

Самолет из Москвы, который почти час не мог приземлиться в аэропорту Ставрополя из-за тумана, сядет в Минводах.

В диспетчерской аэропорта Ставрополя рассказали, что рейс авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в 12:45. Однако, из-за тумана не смог этого сделать. Некоторое время самолет кружил над взлетно-посадочной полосой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье установились неблагоприятные погодные условия. В ночные и утренние часы наблюдается туман. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ставропольских водителей предупредили об аварийности на дорогах из-за сильного тумана. Так, за последние сутки в крае по этой причине произошло несколько ДТП.