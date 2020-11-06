В Ставрополе найденный у аэропорта предмет оказался муляжом гранаты

Сегодня, 6 ноября, около аэропорта Ставрополя нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. По словам очевидцев, он лежал на одном из окошек павильона остановки.

Однако, он не представлял опасности и эвакуировать пассажиров не стали.

Позже выяснилось, что подозрительный пакет оказался муляжом гранаты, пишет «Свое ТВ». Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня самолет из Москвы, который почти час не мог приземлиться в аэропорту Ставрополя из-за тумана, сядет в Минводах.

В диспетчерской аэропорта Ставрополя рассказали, что рейс авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в 12:45. Однако, из-за тумана не смог этого сделать. Некоторое время самолет кружил над взлетно-посадочной полосой.