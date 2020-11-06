Чиновники в Северной Осетии попались на лжи в декларациях о доходах

В Северной Осетии после прокурорской проверки выяснилось, что сотрудники республиканского министерства природных ресурсов и экологии предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах. Как сказано в сообщении на сайте надзорного ведомства, некоторые чиновники не подали информацию о недвижимости, банковских счетах и других финансах.

- Так, должностные лица не отразили сведения о 98 открытых расчетных счетах, - пишут в сообщении сотрудники прокуратуры РСО-Алания. - Кроме того, уполномоченные должностные лица Министерства не проводили работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими запретов, ограничений, обязанностей и правил служебного поведения.

После выявленных нарушений исполняющему обязанности министра природных ресурсов и экологии внесли представления. А 29 должностных лиц, допустивших нарушения закона, привлекли к дисциплинарной ответственности.