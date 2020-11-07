На Ставрополье один пациент скончался от коронавируса за сутки

Один человек скончался от COVID-19 за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье лишь один человек скончался от коронавируса за последние сутки. Последние новости по распространению болезни в крае сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Согласно официальным данным за последние сутки выписано 265 человек с коронавирусом. У 201 ставропольца COVID-19 был выявлен за последние сутки.

— Ежедневно мы проводим тысячи тестов для выявления новых фактов заражения, всего их выполнено уже свыше 770 тысяч, — заявил губернатор в своем Instagram. И по мере создания новых лабораторий это число будет быстрее расти, а время ожидания результатов — сокращаться.

Общая статистика по COVID-19 на Ставрополье за весь период теперь выглядит так: 22 695 заболевших, 17 974 выздоровевших и 449 смертей.