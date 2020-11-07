На Ставрополье ожидается потепление до +16 градусов

На Ставрополье вновь потеплеет до +16 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье после ветров и туманов придет потепление до +16 градусов. Приятные новости сообщает краевой Гидрометцентр.

По данным метеорологов, суббота будет последним холодным днем. Тучи не рассеются до самого вечера, ветер со скоростью 15-17 м/с сделает погоду еще менее приятной. Дневная температура будет колебаться между +7 и +9 градусами в краевой столице и +6...+11 по краю. Ночью едва не дойдет до заморозков: 0...+5.

Однако воскресенье встретит жителей края улыбчивой солнечной погодой и приятным потеплением. В районах столбики термометров могут подняться до +16 градусов, в Ставрополе — до +14. Ветер утихнет — 6-8 м/с. Однако ночью будет все еще ощутимо прохладно — 0...+5 по Цельсию.

Подобная погода ожидается и в понедельник. Усилится лишь ветер. В некоторых районах его порывы будут достигать 10 м/с. Однако днем обещают солнечную и безоблачную погоду.