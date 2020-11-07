Парад планет в ночном небе смогут увидеть жители Ставрополья

В течение нескольких недель ставропольцы смогут увидеть в ночном небе все семь планет солнечной системы. При чем некоторые — невооруженным глазом. Большой парад планет случается не чаще чем раз в 200 лет.

В 2020 году редчайшее астрономическое явление произошло в июле. Однако, по словам астрономов-любителей, некоторые планеты были не видны. Сейчас же пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юритер и Сатурн можно увидеть невооруженным взглядом. Чтобы разглядеть Уран и Нептун понадобится оптика.

Отметим, что Сатурн и Юпитер, в ясный день, видно вечером на западной стороне небосвода. Ярчайший Марс видно почти в любое время. К трем ночи появляется Венера, а полюбоваться на Меркурий можно перед рассветом.