Заместитель главы Невинномысска задержан за взятку в 500 тысяч рублей

Фото с места задержания

При получении взятки в 500 тысяч рублей в пятницу был задержан заместитель главы Невинномысска Олег Бондаренко. Чиновника задержали с поличным. Переданные купюры были «меченными».

Сообщается, что полученные коррумпированным чиновником купюры были помечены люминисцентной краской. Оперативники также обнаружили ее на руках Бондаренко во время задержания. Есть информация, что кроме него оперативники схватили управляющего по делам Думы города Ставрополя Евгения Аладина.

Отметим, что Бондаренко, помимо кресла помощника главы занимал пост руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства. Чиновник работал в администрации Невинномысска с 2016 года.

Аладин, помимо должности в Думе краевого центра также был членом Избирательной комиссии Ставропольского края.