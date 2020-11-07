После массового отравления шаурмой в кафе Махачкалы начата проверка

Шаурмой, салатом из куриной печени и пиццей из курицы отравились 40 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура и Роспотребнадзора Дагестана начали проверку кафе «Казан-Кебаб» в Махачкале. По данным ведомств, здесь за последние четыре дня произошло массовое отравление шаурмой и другими блюдами. У 40 человек зафиксирована острая кишечная инфекция (ОКИ).

По данным Минздрава республики 39 человек госпитализированы в стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера. Среди пострадавших 12 детей. У всех одинаковые симптомы: повышение температуры до 38-39С, боли в животе, тошнота, рвота, частый жидкий стул.

— По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребили блюда из курицы (куриную шаурму, салат из куриной печени, пиццу из курицы). Проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Работа кафе приостановлена, расследование вспышки ОКИ продолжается. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.