В Ставрополе от коронавируса умер заведующий хирургией третьей больницы

Валерий Владимирович Березуцкий был заведующим хирургией третьей городской больницы Ставрополя

Заведующий хирургией Городской клинической больницы №3 города Ставрополя Валерий Березуцкий скончался от коронавируса. Мужчина так и не отметил свое 56-летие.

По данным источника «КП - Северный Кавказ», известный хирург заболел COVID-19 в середине октября. Несмотря на поддержку и помощь коллег он не смог справиться с болезнью, которая дала осложнения.

— Заведующий хирургией третьей больницы, известный в Ставрополе врач, к сожалению, скончался от коронавирусной инфекции, — сказал собеседник «КП».

Валерий Березуцкий — врач высшей квалификационной категории со стажем более 30 лет.

Потомственный доктор начинал карьеру в Красногвардейской районной больнице, где его отец лечил маму генсека ЦК КПСС и первого президента СССР Михаила Горбачева. После этого его талант был замечен и хирурга пригласили в Краевую больницу Ставрополья, где и получил высшую квалификационную категорию. В 2010 году Валерия Владимировича пригласили возглавить отделение в «тройке», где он и проработал последние 10 лет.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования родным и близким Валерия Владимировича.