В Ставрополе от коронавируса скончался хирург городской больницы №3

Валерий Владимирович Березуцкий Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В краевой столице от коронавируса скончался заведующий хирургией Городской больницы №3 Ставрополя Валерий Березуцкий. Блестящий врач не смог перенести осложнения на фоне болезни. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил осведомленный источник.

COVID-19 диагностировали у Валерия Владимировича в середине октября. К несчастью и в связи с возрастом болезнь протекала в тяжелой форме. Опытный врач оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких в реанимации.

— К несчастью, спасти Валерия Владимировича не смогли. На днях он скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции, — заявил собеседник «КП».

Валерий Березуцкий был потомственным врачом. Его отец известен тем, что лечил маму Михаила Горбачева. А когда земляк занял высочайший пост в СССР попросил у него не наград и званий, а новую аппаратуру для Красногвардейской районной больнице.

Здесь же начинал свой профессиональный путь и Валерий Владимирович Березуцкий. После шести лет работы его талант был замечен. Хирург получил приглашение в Ставропольскую краевую больницу. Здесь он проработал много лет, закалился как специалист и получил высшую квалификационную категорию.

В 2010 году Валерий Владимирович получил приглашение в Городскую больницу №3 города Ставрополя. При чем с повышением до заведующего хирургического отделения. Врач согласился.

Последние 10 лет своей жизни опытный врач занимался самыми сложными случаями, буквально «вытаскивая» многих пациентов из лап смерти. Безапелляционный профессионализм он проявил и в период пандемии, продолжая работать до конца.