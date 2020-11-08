Еще 209 человек заболели коронавирусом на Ставрополье

О текущей ситуации с коронавирусом на Ставрополье рассказал губернатор, возглавляющий оперативный штаб региона по противодействию COVID-19. По его словам, за минувшие сутки число больных выросло на 209 человек до 22904 инфицированных за все время жителей. А выздоровевших - на 99, общее число превысило 18 тысяч. Одновременно с этим болезнь продолжает уносить жизни. Еще четверо пациентов с коронавирусом скончались за последние 24 часа, таким образом, с начала пандемии уже 453 летальных исхода. Владимир Владимиров также добавил, что за сутки на Ставрополье тестируют до 7 тысяч человек.