Спасательная операция заметенных снегом овец и чабанов прошла в Дагестане

Из-за сильного снегопада в горных районах Дагестана пришлось проводить спасательную операцию по поиску и спуску чабанов с десятками овец. В республиканском управлении МЧС рассказывают, что ночью 8 ноября дежурный получил сообщение от водителя «ГАЗели», который сопровождал скотину Хунзахского района, что машина застряла за Харибским перевалом, а отара овец с двумя чабанами ушли вперед по трассе. Связь с ними, из-за неблагоприятной погоды, была утеряна. Всю ночь спасатели пытались решить эту проблему и расчистить дорогу до отары, выйти к «ГАЗели», но из-за сильного снегопада и порывистого ветра сделать этого не удалось. Только к 6 часам утра совместными силами работников МЧС и местных добровольцев путь расчистили.

- В сопровождении жителей села Буртунай отара вышла на трассу и до 7 утра дошла до селения. Трактористы пробивают дорогу к застрявшей «Газели», связь с водителем восстановлена, его состояние нормальное, - говорят спасатели.