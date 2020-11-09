Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 211 человек

За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека

За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 211 человек. Число зараженных в крае достигло 23115. За сутки выздоровели 36 пациентов. А за весь период пандемии – 18109. За сутки не зафиксировано ни одной смерти.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Тем временем продолжается тестирование, необходимое для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждый день это тысячи исследований, и вчерашний день не стал исключением.

С начала пандемии число проанализированных проб приближается уже к 790 тысячам.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости