За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 211 человек. Число зараженных в крае достигло 23115. За сутки выздоровели 36 пациентов. А за весь период пандемии – 18109. За сутки не зафиксировано ни одной смерти.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Тем временем продолжается тестирование, необходимое для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждый день это тысячи исследований, и вчерашний день не стал исключением.

С начала пандемии число проанализированных проб приближается уже к 790 тысячам.