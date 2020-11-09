Вузы СКФО ждут на учебу молодежь с инвалидностью

Фото: пресс-служба вуза

Хронические заболевания или физические ограничения – не преграда для поступления в лучшие вузы Северного Кавказа. Убедиться в этом помогут в Call-центре Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Северо-Кавказского федерального университета (РУМЦ СКФУ).

Здесь предоставляют самую актуальную и полную информацию о порядке поступления, льготах и особых правах на получение высшего образования для молодежи с инвалидностью.

Какие образовательные программы и условия обучения предлагают вузы Северного Кавказа студентам с инвалидностью? Как составляются индивидуальные образовательные маршруты? Помогают ли обучающимся адаптироваться к студенческой жизни? Организуют ли их досуг?

Поддерживают ли студентов с инвалидностью в поисках работы после окончания вуза? Ответы на все и многие другие вопросы дают в режиме реального времени опытные специалисты. Call-центр при СКФУ работает четвертый год и успел обработать свыше полутора тысяч обращений от жителей Северного Кавказа.

Позвонить по телефону горячей линии могут и педагоги. Им оказывают методическую поддержку по вопросам инклюзивного образования: знакомят с методиками и технологиями преподавания, специальным оборудованием, помогающим студентам с инвалидностью полноценно учиться.

Получить консультацию в Call-центре можно по будням с 9 до 17 часов по телефону 8-800-707-84-67.