В Ставрополе заменили 126 лифтов в 42 жилых домах

В Ставрополе в этом году заменят 133 лифта в 44 многоэтажках. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Лифты в городе меняют в рамках краевой программы. Уже заменили 120 подъемников в 40 домах.

Каждый лифт поставили на учет в управляющей компании и выдали разрешение на эксплуатацию. Еще по шести лифтам готовится необходимая для проверки документация.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в понедельник, 9 ноября, синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют +10...+15 градусов днем и 0...+5 ночью. Осадков не предвидится. В Ставрополе завтра до 12 градусов тепла, а предстоящей ночью +2...+4.