В Ставрополе обитатели зоопарка перешли на зимний режим

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставропольский зоопарк в парке «Победы» перешел на зимний режим работы. Теплолюбивых животных переводят во внутренние вольеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отапливаемые «квартиры» получили львы, тигр, шиншиллы, дикобразы, обезьяны, еноты, носухи. Не забыты и пернатые жители. Для птиц возле водоема обустроен деревянный домик, где они могут переждать непогоду.

Большинство обитателей зоопарка стали получать более питательные, усиленные корма. Так лев Симба, львица Клепа и тигрица Вита ежедневно начали съедать на 1,5-2 кг мяса больше, чем в теплое время года.

Волки и медведи к нашему климату привычные, так что волки просто сменят легкий летний мех на более густой и длинный зимний.

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