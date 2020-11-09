Минздрав отправит на Ставрополье помощь с коронавирусом

Министерство здравоохранения России отправит в Ставропольский край группу специалистов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на ведомство.

Специалисты проверят организации, оказывающие медицинскую помощь. Кроме того, делегация помогает практически и организует методическую поддержку.

Медики уже работает в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Крым. Кроме Ставрополья, специалистов отправят в Тверскую область и Республику Алтай.