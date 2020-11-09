Следователи разыскивают пропавшего на Ставрополье подростка

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Владислава Стефанова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Ставрополью.

По данным ведомства, 3 ноября подросток ушел из дома в селе Высоцком Петровского городского округа.

Мальчик сообщил матери, что поедет в Ставрополь зарабатывать деньги. 5 ноября во время телефонного разговора он поссорился с матерью из-за ее требования вернуться домой. С того момента телефон подростка выключен, и его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб средний, волосы короткие, прямые, темного цвета.

Был одет в темную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, темно-серые кроссовки.

Сейчас следователи СКР совместно с полицейскими ведут непрерывные поиски пропавшего подростка.

Всем, кому что-либо известно о подростке, просьба сообщить в Петровский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(865-47) 4-65-57 или в полицию по короткому номеру 02.