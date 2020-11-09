В Ставрополе пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Накануне в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД Ставрополя обратились горожане, которые сообщили, что вблизи хутора Грушевого водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

В больницу доставлены 4 участника ДТП, а предполагаемому виновнику происшествия медицинскую помощь оказали на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

51-летний житель Кочубеевского района сообщил, что не справился с управлением в условиях недостаточной видимости – в тумане. Однако сотрудники Госавтоинспекции усмотрели причину аварии еще в одном факте – у водителя имелись признаки опьянения.

На основании этого ему предложили пройти освидетельствование, от которого мужчина отказался. Кроме того, выяснилось, что на иномарке установлены подложные регистрационные знаки.

По выявленным нарушениям составлены административные материалы.

Мужчине грозит лишение права управления в общей сложности сроком от 2 до 3 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка.