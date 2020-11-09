Житель Ставрополья сменил фамилию, чтобы не платить алименты ребенку

В Петровском районе Ставрополья мужчина сменил имя и фамилию, чтобы уклониться от оплаты алиментов. За 2 года накопился долг в 230 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.

С 2018 года местный житель не платил алименты дочери. Официально он нигде не был трудоустроен и скрывался от судебных приставов. Тогда специалисты службы объявили неплательщика в розыск.

- В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники органа принудительного исполнения установили, что должник сменил фамилию и имя. Однако эта стратегия показала свою несостоятельность. Явившись в ГИБДД для замены водительского удостоверения гражданин получил отказ в связи с ограничением его судебными приставами в праве управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба УФССП по Ставрополью.

И только запрет побудил мужчину погасить долг в 230 тысяч рублей.