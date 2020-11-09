В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии медиков, получивших иммунизацию от Covid-19

Фото: пресс-служба Минздрава Ставрополья

Первая партия вакцины против коронавируса, поступившая на Ставрополье в сентябре, уже использована для иммунизации медиков. Привиты 42 добровольца. Они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Вакцина двухкомпонентная. Иммунизация проводится в два этапа. Вторую прививку медики получили спустя три недели после первой.

Каждый иммунизированный против Covid-19 ведет дневник наблюдения за своим самочувствием, трижды в день измеряет температуру тела, артериальное давление, другие параметры. Это делается для того, чтобы минимизировать риски от нежелательных явлений при массовой вакцинации.

Всего в 2020 году в край поступит 2426 доз (2 компонента) вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Определены медицинские организации государственной системы здравоохранения региона, в которые вакцина будет передаваться, категории лиц, подлежащих вакцинации в целях профилактики инфекции, вызванной SARS-CoV-2 – это будут сотрудники медицинских организаций, в том числе оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Иммунизация проводится на добровольной основе, в медицинских организациях формируются списки работников, подлежащих иммунизации с учетом противопоказаний, ранее сделанных прививок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 211 человек. Число зараженных в крае достигло 23115. За сутки выздоровели 36 пациентов. А за весь период пандемии – 18109. За сутки не зафиксировано ни одной смерти.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 453 человека. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Тем временем продолжается тестирование, необходимое для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждый день это тысячи исследований, и вчерашний день не стал исключением.

С начала пандемии число проанализированных проб приближается уже к 790 тысячам.