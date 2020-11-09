На Ставрополье 10 ноября наступят первые заморозки

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

По прогнозам синоптиков, первые заморозки на Ставрополье наступят уже завтра, 10 ноября. Ночные температуры опустятся до минус 1 градуса, а затем и до минус 5.

В связи с этим Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям «переобуть» свои автомобили в зимний вариант шин.

По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП».

Чтобы заморозки не привели ко «дню жестянщика», необходимо заранее подготовить транспортное средство.

Помимо резины, водителям рекомендуется проверить техническое состояние авто, наличие стеклоомывающей жидкости, исправность внешних световых приборов, тормозной системы и системы обдува стекол. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольский зоопарк в парке «Победы» перешел на зимний режим работы. Теплолюбивых животных переводят во внутренние вольеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отапливаемые «квартиры» получили львы, тигр, шиншиллы, дикобразы, обезьяны, еноты, носухи. Не забыты и пернатые жители. Для птиц возле водоема обустроен деревянный домик, где они могут переждать непогоду.