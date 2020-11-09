Жителя Ставрополья задержали за продажу старой взрывчатки

На Ставрополье провели задержание жителя Михайловска, который торговал оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по краю.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина хранит запрещенные предметы. Сотрудники ФСБ по Ставрополью провели контрольную закупку у мужчины. За 10 тысяч рублей они приобрели две взрывчатки и два штыка к винтовке. Выяснилось, что оружие было времен Великой Отечественной войны, но пригодно к использованию.

- Продавца задержали. В ходе обысков в доме сотрудники нашли 300 патронов, - сказано в сообщении ведомства.

На допросе задержанный сознался, что нашел предметы в 2012 году. Он случайно натолкнулся на них, когда ходил с металлоискателем.