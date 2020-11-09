Губернатор Ставрополья рассказал, будет ли в этом году новогодняя елка для детей

До конца 2020 года еще почти два месяца. Но уже сейчас очень много вопросов поступает в директ Инстаграма губернатора Ставрополья по поводу традиционной новогодней елки, с подарками и представлением.

- Конечно же, мы очень хотим устроить для детей праздник. Но пока что определенно отвечать на вопрос – состоится елка или нет – еще рано. Как видите, угроза коронавируса сохраняется, он никуда не ушел, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Глава региона добавил, что власти Ставрополья внимательно следят за эпидобстановкой. По его словам, решения надо принимать, прежде всего, исходя из безопасности здоровья детей. - Быть или не быть новогодней елке, определимся в декабре. Такое решение будет принято на координационном совете по противодействию коронавирусу. С учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, - подытожил губернатор.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжается тестирование, необходимое для выявления новых случаев заражения COVID-19. Ежедневно это тысячи исследований, и вчерашний день не стал исключением.

А в целом с начала пандемии число проанализированных проб приближается уже к 790 тысячам.