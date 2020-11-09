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Более 85 тысяч жителей Ставрополья прошли карантин из-за COVID-19

За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 18109 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Лаборатории Ставрополья провели 786726 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки выполнено 5875 тестов. За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 211 человек.

Общее число выявленных в крае случаев заражения достигло 23115. В том числе 1723 – дети, из которых 1553 уже выздоровели. За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 18109 человек.

36 из них выписаны накануне после проведенных исследований. Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11399 человек.

Лечение в стационаре получают 1493 пациента: в тяжелом состоянии – 195, в том числе 34 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 695. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 85219 человек. В регионе не удалось спасти 453 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В больницах края на 22% свободны инфекционные койки, задействованные для помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией. На 39% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ло конца 2020 года еще почти два месяца. Но уже сейчас очень много вопросов поступает в директ Инстаграма губернатора Ставрополья по поводу традиционной новогодней елки, с подарками и представлением.

- Конечно же, мы очень хотим устроить для детей праздник. Но пока что определенно отвечать на вопрос – состоится елка или нет – еще рано. Как видите, угроза коронавируса сохраняется, он никуда не ушел, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Глава региона добавил, что власти Ставрополья внимательно следят за эпидобстановкой. По его словам, решения надо принимать, прежде всего, исходя из безопасности здоровья детей.

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